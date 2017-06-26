Сквер «Солнечный» восстановлен в Нижнем Тагиле после вандалов (ФОТО)

О вандализме в сквере «Солнечный» журналистам TagilCity.ru сообщили в начале июня. От действий неизвестных граждан пострадали самые хрупкие объекты сквера - деревянные скамьи. На них были сломаны доски.

20 июня представители Администрации Дзержинского района подтвердили, что о ситуации им известно. Устранить последствия вандализма пообещали до 3 июля.

Специалистом администрации Дзержинского района было проведено обследование сквера «Солнечный». В ходе обследования было установлено, что повреждены 4 лавки, для их восстановления требуется 6 досок. Обслуживающая сквер компания восстановит лавки до 3 июля рассказали журналистам TagilCity.ru в администрации района.

Фото: 8 июня, 2017 г.

Посетив сквер 23 июня, журналисты TagilCity.ru обнаружили, что повреждённые скамьи уже восстановлены с помощью новых досок.

Если вы стали свидетелями акта вандализма, специалисты администрации рекомендуют зафиксировать правонарушение и участвующих в нём лиц на фото/видео и передать материалы полиции.