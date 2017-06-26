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Сквер «Солнечный» восстановлен в Нижнем Тагиле после вандалов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сквер «Солнечный» восстановлен в Нижнем Тагиле после вандалов (ФОТО)

26 июня 2017, 18:20ОбществоПавел Щербина
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