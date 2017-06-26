Сотрудников ПДН в Нижнем Тагиле поблагодарили за профессионализм
Житель Нижнего Тагила обратился с просьбой к начальнику МУ МВД России «Нижнетагильское» полковнику полиции Ибрагиму Абдулкадырову. Тагильчанин просил выразить благодарность сотрудникам ПДН Наталье Масленниковой и Елене Симоновой.
Мы все прекрасно понимаем, что преступность, как и любая социальная болезнь общества, должна лечиться на ранней стадии. Указанные сотрудники находятся на своем месте и исполняют свои обязанности с максимальной отдачей и профессионализмом говорит автор просьбы.
Оказалось, что у мужчины есть сын, который попал в неприятную ситуацию – у него неизвестный подросток на улице украл телефон. В полиции сотрудники ПДН показали потерпевшему фотографии возможных злоумышленников. Мальчик смог опознать своего обидчика. На его счету оказалось уже не одно аналогичное преступление.
Сотрудники полиции направились домой к неблагополучному ребенку, и обнаружили у него похищенное средство связи. Мама подростка привлечена к административной ответственности.
В присутствии коллег полковник Абдулкадыров лично вручил благодарственные письма отличившимся сотрудницам и поблагодарил их за профессионализм.
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