Туристы из Екатеринбурга спасли попавшего в битум лисенка (ФОТО)

Туристы, находившиеся на Чусовой, пошли в лес за дровами, когда вдруг увидели лежащего в битуме лисенка. Раствор уже твердел, и маленького зверька пришлось в буквальном смысле вырезать из него.

Неравнодушные екатеринбуржцы отмывали его от битума несколько часов, ночью. Все кусочки битума удалить не удалось.

Более подробно об этом рассказал бывший сотрудник МЧС Анатолий:

На момент нашего к ним приплытия лисенок пил молоко и лежал в коробке. Мы его отмывали вчера с 12 ночи до 5 утра вшестером. Морда под правым глазом, усы, правое ухо все еще в битуме, так как есть несколько ранок, и мы не смогли обработать, ограничились лапами, животом и хвостом с половыми органами. В процессе выяснилось, что это девочка. Кусаться, стоять не могла, только фырчала. Покормили фаршем.

Мужчина рассказал также о том, что в Челябинске специалисты, узнав об этом, выразили желание помочь в реабилитации лисенка – отмыть его полностью, залечить раны.