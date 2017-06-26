Туристы из Екатеринбурга спасли попавшего в битум лисенка (ФОТО)
Целая операция по спасению детеныша лисы была проведена в уральской столице.
Туристы, находившиеся на Чусовой, пошли в лес за дровами, когда вдруг увидели лежащего в битуме лисенка. Раствор уже твердел, и маленького зверька пришлось в буквальном смысле вырезать из него.
Неравнодушные екатеринбуржцы отмывали его от битума несколько часов, ночью. Все кусочки битума удалить не удалось.
Более подробно об этом рассказал бывший сотрудник МЧС Анатолий:
На момент нашего к ним приплытия лисенок пил молоко и лежал в коробке. Мы его отмывали вчера с 12 ночи до 5 утра вшестером. Морда под правым глазом, усы, правое ухо все еще в битуме, так как есть несколько ранок, и мы не смогли обработать, ограничились лапами, животом и хвостом с половыми органами. В процессе выяснилось, что это девочка. Кусаться, стоять не могла, только фырчала. Покормили фаршем.
Мужчина рассказал также о том, что в Челябинске специалисты, узнав об этом, выразили желание помочь в реабилитации лисенка – отмыть его полностью, залечить раны.
Фото: INBURG
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