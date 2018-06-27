200 млн рублей выделены на переселение тагильчан из аварийного жилья (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в 2018 году выделены 200 млн рублей для переселения людей из аварийного жилья, 65 помещений уже приобретены.

Данная тема затрагивалась на заседании постоянной комиссии городской думы, занимающейся вопросами градостроительства.



В 2018 году для переезда жителей Нижнего Тагила из аварийных квартир в новые выделены 200 миллионов рублей. 65 жилых помещений уже приобретены.



По словам начальника отдела по учету и распределению жилья администрации города Викторины Пыриной, заявка на следующий год уже формируется. Она будет на 460 млн рублей.



Программа переселения жилья, признанного аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2015 года, финансируется из регионального и местного бюджетов в соотношении 50х50. Городская администрация вместе с депутатами добивается изменения соотношения пропорций для снижения нагрузки на муниципальную казну. В случае положительного решения софинансирование может осуществляться в пропорции в соотношении 10% - местный бюджет, 90% - региональный.



