Данная тема затрагивалась на заседании постоянной комиссии городской думы, занимающейся вопросами градостроительства.
В 2018 году для переезда жителей Нижнего Тагила из аварийных квартир в новые выделены 200 миллионов рублей. 65 жилых помещений уже приобретены.
По словам начальника отдела по учету и распределению жилья администрации города Викторины Пыриной, заявка на следующий год уже формируется. Она будет на 460 млн рублей.
Программа переселения жилья, признанного аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2015 года, финансируется из регионального и местного бюджетов в соотношении 50х50. Городская администрация вместе с депутатами добивается изменения соотношения пропорций для снижения нагрузки на муниципальную казну. В случае положительного решения софинансирование может осуществляться в пропорции в соотношении 10% - местный бюджет, 90% - региональный.
200 млн рублей выделены на переселение тагильчан из аварийного жилья (ВИДЕО)27 июня 2018, 10:05Добавить новость
Данная тема затрагивалась на заседании постоянной комиссии городской думы, занимающейся вопросами градостроительства.
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