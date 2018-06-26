+14
Свердловская область
Нижний Тагил
+14
день: +25
вечер: +27
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.95 - 0.29
EUR 73.31 - 0.41
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Центр реабилитации наркозависимых открылся на Ганиной Яме под Екатеринбургом

26 июня 2018, 10:05Добавить новость
Екатеринбург,наркоман,монастырь,Ганина яма,реабилитация,помощь,Православие

В монастыре на Ганиной Яме под Екатеринбургом открылся православный центр реабилитации наркозависимых.

В монастыре на Ганиной Яме появился центр реабилитации для наркоманов. Наркозависимые будут жить вместе с монахами, принимать совместную трапезу, праздновать православные праздники и участвовать в монастырской жизни.

Центр открыт при поддержке одного из благотворительных фондов. Подобный есть также в Ревде и работает уже больше трех лет. Нахождение в реабилитационном центре добровольное.

Наркозависимым предоставляются консультации психологов, спальное место, пища. Подопечные принимают участие в молитвах вместе с монахами, сообщает ОТВ.

Изменяюсь психически и физически, духовно расту. Когда я приехал сюда, у меня были другие мысли, что было для меня раньше нормальным - сейчас совсем не то. Меня поменяли с божьей помощью, -- рассказал один из послушников.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Футбольная болельщица потеряла сознание в центре Екатеринбурга
вчера, 16:55
0 1
Сборная Швеции по футболу приехала в Екатеринбург на ЧМ-2018 (ФОТО)
сегодня, 12:05
0 0
«Почта России» выплатит 800 тыс. руб. морального вреда семье убитой екатеринбурженки
сегодня, 07:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 119
Подписаться на новости