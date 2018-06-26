Центр реабилитации наркозависимых открылся на Ганиной Яме под Екатеринбургом

В монастыре на Ганиной Яме под Екатеринбургом открылся православный центр реабилитации наркозависимых.
В монастыре на Ганиной Яме появился центр реабилитации для наркоманов. Наркозависимые будут жить вместе с монахами, принимать совместную трапезу, праздновать православные праздники и участвовать в монастырской жизни.
Центр открыт при поддержке одного из благотворительных фондов. Подобный есть также в Ревде и работает уже больше трех лет. Нахождение в реабилитационном центре добровольное.
Наркозависимым предоставляются консультации психологов, спальное место, пища. Подопечные принимают участие в молитвах вместе с монахами, сообщает ОТВ.
Изменяюсь психически и физически, духовно расту. Когда я приехал сюда, у меня были другие мысли, что было для меня раньше нормальным - сейчас совсем не то. Меня поменяли с божьей помощью, -- рассказал один из послушников.