Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов попал в топ-50 глав регионов в сфере ЖКХ

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов попал в медиарейтинг губернаторов, заняв 18-ое место в «Топ-50 глав регионов в сфере ЖКХ» за май 2018 года.

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг «Топ-50 глав регионов в сфере ЖКХ» по итогам мая 2018 года. Сергей Носов находится в рейтинге на 18-м месте.

Глава Магаданской области Сергей Носов комментировал тему расселения из ветхого и аварийного жилья в регионе, -- отметили авторы рейтинга.



Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьёв (Московская область), Игорь Руденя (Тверская область). 5-ое место заняли Антон Алиханов (Калининградская область) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Роснефти Игорь Сечин подписали соглашение об обновлении объектов ЖКХ, в том числе о строительстве и модернизации газовых котельных. Также Евгений Куйвашев в паспорте приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области» в качестве задачи обозначил создание Центра компетенций по комплексному сопровождению отраслевых инвестиционных проектов, -- прокомментировали авторы рейтинга перемещение Евгения Куйвашева в рейтинге на 9 строчек вверх.



На последнем месте «Топ-50 глав регионов в сфере ЖКХ» оказался глава Астраханской области Александр Жилкин, по информации компании «Медиалогия».