Мемориальная доска открыта в честь тагильской мастерицы Агриппины Афанасьевой (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в память о мастерице лаковой росписи Агриппине Афанасьевой на доме по ул. Карла Либкнехта, 36, где жила художница, установлена мемориальная доска.

В Нижнем Тагиле состоялось открытие мемориальной доски в честь уральской мастерицы лаковой живописи Агриппины Афанасьевой. Доска была установлена по адресу, где раньше проживала и творила Агриппина Афанасьева: ул. Карла Либкнехта, 36.





На открытие мемориальной доски пришли родственники и ученики Агриппины Афанасьевой, краеведы и художники.





Я вспоминаю о том, как ходил с ней на работу. Смотрел, как она творит чудеса. Мне тогда было лет 6-7. Дома она тоже постоянно занималась творчеством: расписывала баночки, подносы, досочки, -- рассказал внук Агриппины Афанасьевой Андрей Афанасьев.



Агриппина Васиьлевна творила до последних дней жизни. Многие её ученики сами теперь преподают мастерство лаковой живописи своим ученикам.

Напомним, что 7 мая в поселке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом состоялось открытие мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны и герою Советского Союза Александру Кононову.

Видео: «Тагил-ТВ»