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Новости Нижнего Тагила

Мемориальная доска открыта в честь тагильской мастерицы Агриппины Афанасьевой (ВИДЕО)

26 июня 2018, 14:50Добавить новость
Нижний Тагил,мемориальная доска,Карла Маркса,Агриппина Афанасьева,художница,творчество,Тагильские росписи,подносный промысел

В Нижнем Тагиле в память о мастерице лаковой росписи Агриппине Афанасьевой на доме по ул. Карла Либкнехта, 36, где жила художница, установлена мемориальная доска.

В Нижнем Тагиле состоялось открытие мемориальной доски в честь уральской мастерицы лаковой живописи Агриппины Афанасьевой. Доска была установлена по адресу, где раньше проживала и творила Агриппина Афанасьева: ул. Карла Либкнехта, 36.

На открытие мемориальной доски пришли родственники и ученики Агриппины Афанасьевой, краеведы и художники.

Я вспоминаю о том, как ходил с ней на работу. Смотрел, как она творит чудеса. Мне тогда было лет 6-7. Дома она тоже постоянно занималась творчеством: расписывала баночки, подносы, досочки, -- рассказал внук Агриппины Афанасьевой Андрей Афанасьев.


Агриппина Васиьлевна творила до последних дней жизни. Многие её ученики сами теперь преподают мастерство лаковой живописи своим ученикам.

 

Напомним, что 7 мая в поселке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом состоялось открытие мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны и герою Советского Союза Александру Кононову.

 
 

Видео: «Тагил-ТВ»

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