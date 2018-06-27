Обращение на имя министра здравоохранения подготовлено в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

За 2017 год в Нижнем Тагиле на 2,6% увеличилось число онкологических заболеваний. Депутаты разработали текст обращения на имя министра здравоохранения Свердловской области с просьбой помочь с решением этой проблемы.

Текст документа был одобрен на заседании комиссии по социальной политике.





В документе утверждается, что за прошлый год смертность от онкологических заболеваний в городе увеличилась на 2,6 %, на 15% увеличился уровень смертности тагильчан, находящихся в трудоспособном возрасте. Авторы считают, что это происходит из-за невозможности выявить заболевание на ранней стадии.



По мнению авторов обращения, на смертность и заболеваемость влияет то, что в Нижнем Тагиле остро стоит вопрос нехватки кадров и медоборудования.

.

Комиссия в целом одобрила текст обращения. Документ будет направлен на имя министра здравоохранения Андрея Цветкова.



