Сотрудники «Почты России» в Черноисточинске получили посылки вместо клиента

Жительница поселка Черноисточинск Горноуральского городского округа не получила уведомление о посылке, которую ждала в начале июня, и обратилась в почтовое отделение. На месте оказалось, что сотрудники почты внесли в базу сведения о том, что посылка уже была получена адресатом. Сама посылка все это время хранилась в почтовом отделении. То же самое случилось и с февральской посылкой жительницы Черноисточинска.

Уведомление о прибытии посылки в почтовое отделение в почтовый ящик не приносили, рассказывает редакции TagilCity.ru тагильчанка Ирина.





В июне я ожидала прибытие двух посылок с Китая. Заказывая посылки, я всегда указываю свой контактный телефон, на случай того, чтобы со мной смогли связаться работники почты. Уведомления о прибытии посылки мне не приходили, с почты мне также никто не звонил, -- сообщает жительница поселка Черноисточинск.

В одном из почтовых отделений в Нижнем Тагиле по трекам интересующих посылок девушке была предоставлена выписка. По информации оттуда, посылки уже были получены адресатом.

В выписке было указано, что обе посылки, которые я ждала с Китая, были получены. С данной выпиской я поехала на почту в поселок Черноисточинск. Посылки мне выдали, при этом нашли еще одну посылку, которая у них лежала с февраля! Уведомления ни по одной из посылок мне не приходили, -- рассказала Ирина.



У жительницы Черноисточинска появились подозрения, что посылки после длительного хранения могли быть присвоены сотрудниками почты.





Я подозреваю, что если бы я сейчас не нашла свои посылки и не получила их, сотрудники почты могли бы забрать содержимое посылок себе, -- пожаловалась девушка.



Факт нарушения внутреннего распорядка сотрудники почтового отделения в беседе с TagilCity.ru признали, но утверждают, что это делают во благо жителей поселка:

Мы же не могли оплаченную посылку обратно в Китай отправить. В данном случае мы понадеялись на клиента, раз посылки оплачены, за ними все равно должны прийти. Мы хотели, как лучше, -- пояснила редакции оператор почтового отделения.

Оперативный комментарий от сотрудника отдела направления по корпоративным коммуникациям Почты России города Екатеринбург Анны Первушиной редакции TagilCity.ru получить не удалось.