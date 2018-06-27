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Новости Нижнего Тагила

Публичные извинения и штраф: екатеринбургская пиарщица Гофенберг проиграла суд

27 июня 2018, 00:45Добавить новость
Екатеринбург,Алапаевск,Валентина Гофенберг,Константин Кузнецов,суд,штраф,извинения
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил пиарщицу Валентину Гофенберг к выплате штрафа в размере 300 тыс. рублей и публичным извинениям перед начальником полиции Алапаевска.

Суд удовлетворил иск начальника полиции Алапаевска Константина Кузнецова о защите чести и достоинства. По решению суда, Валентина Гофенберг должна принести извинения перед ним публично и заплатить штраф в 300 тыс. рублей.

Напомним, что пиарщица в соцсетях начала обвинять Кузнецова в халатности, а его жену – в организации детской проституции. Решение суда еще не вступило в силу, пишет Ura.ru.

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