Работы по благоустройству дворов начались в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле началась работа по благоустройству дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Первоначально будут благоустроены 9 тагильских дворов, которые набрали наибольшее количество голосов на рейтинговом голосовании 18 марта.





По всем территориям комплекса строительные мероприятия идентичны: ремонт проездов, тротуаров, установка детских спортивных площадок, озеленение придомовой территории, установка скамеек, урн и освещения, -- рассказал начальник управления ЖКХ администрации города Егор Копысов.



По графику благоустроить дворы должны к 1 ноября, но подрядчики планируют закончить работы раньше.





С подрядчиком нам очень повезло. Работают без обеда, ответственные. Работу исполняют четко, без суеты, -- сообщила старшая по подъезду дома № 19 по ул. Попова Валентина Рудакова.



Во дворе дома 19 по ул. Попова будут оборудованы детская и спортивная площадки, разбиты клумбы и установлены лавочки.

Во дворе по ул. Дарвина также начались строительные работы. Жители ближайших домов терпеливо ждут результатов благоустройства, сообщает «Тагил-ТВ».



Напомним, что в рамках программы по формированию комфортной среды на благоустройство девяти дворовых территорий в Нижнем Тагиле выделены 155,6 млн рублей.



Видео:«Тагил-ТВ»