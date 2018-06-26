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Новости Нижнего Тагила

Проверка начата на почте в Черноисточинске из-за нарушения порядка выдачи посылок

26 июня 2018, 18:35Добавить новость
Свердловская область,Горноуральский городской округ,Черноисточинск,почтовое отделение,Анна Первушина,посылка,проверка

Служебная проверка начата на почтовом отделении Черноисточинска Горноуральского городского округа по факту несоблюдения сроков хранения и порядка выдачи почтовых отправлений.

Информация о статусе «Получено клиентом» в отношении всех трех почтовых отправлений была создана ошибочно. Нижнетагильским почтамтом будет проведена служебная проверка соблюдения сроков хранения и порядка выдачи почтовых отправлений в отделении 622940, -- пояснил руководитель направления по корпоративным коммуникациям Почты России города Екатеринбург.


Извещения, необходимые для получения посылок, сотрудники почты доставляют в исправные абонентские ящики. На сайте «Почта России» можно самостоятельно отследить статус посылки и, не дожидаясь извещения, обратиться за ее получением в отделение.

 

По правилам оказания почтовых услуг извещения доставляются только в исправные абонентские ящики, за содержание которых несет ответственность владелец или управляющая компания. Поскольку все отправления относятся к регистрируемым мелким пакетам, их статус отслеживается на сайте pochta.ru.  Пользователь может самостоятельно, не дожидаясь извещения, или звонка, отследить свою посылку и обратиться за ней в отделение связи, -- рассказала Анна Первушина.


Напомним, 26 июня на портале TagilCity.ru размещена новость о том, что в поселке Черноисточинск Горноуральского городского округа жительница не получила уведомление о посылке, которую ждала в начале июня. Оказалось, что сотрудники почты внесли в базу сведения о том, что посылка уже была получена адресатом.Однако посылка в течение этого времени находилась на почте.

© Светлана Белькова, TagilCity.ru
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