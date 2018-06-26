Вопрос о покупке «библиобуса» обсуждается в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В комиссию городской Думы Нижнего Тагила по социальной политике поступило предложение выделить средства на приобретение «библиобуса».

Как и другие услуги, предоставляемые «с колес», передвижная библиотека поспособствует удовлетворению потребности в печатной продукции среди жителей малых населенных пунктов, расположенных на присоединенных территориях города.





Такая мобильная библиотека позволит жителям удаленных сельских районов пользоваться сервисными библиотечными услугами в полном объеме, -- пояснил ио начальника управления культуры администрации города, Дмитрий Булатов.

По предварительным оценкам стоимость «библиобуса» может составить от 2 до 12 миллионов рублей, в зависимости от выбранного транспорта.





Члены депутатской комиссии оценят уровень спроса на книги, сообщает «Тагил-ТВ».



Видео: «Тагил-ТВ»