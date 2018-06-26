Тагильский «Безопасный город» выявил шестерых наркодилеров в 2018 году (ВИДЕО)

На заседании в администрации города врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев сделал акцент на необходимости ужесточения борьбы с рекламой наркотиков в городе.



Также весомая помощь оказывается специалистами системы «Безопасный город». В 2018 году с помощью камер видеонаблюдения сотрудники полиции задержали шесть человек, подозреваемых в распространении наркотиков, передаёт телекомпания «Тагил-ТВ».



Специалисты сошлись во мнении, что закрашивание контактных данных на фасадах домов приносит лишь временный эффект. Тем не менее, работы в таком направлении будут продолжены. Этим активно занимаются представители управляющих компаний, волонтёры и тагильчане с активной гражданской позицией.



