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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Безопасный город» выявил шестерых наркодилеров в 2018 году (ВИДЕО)

26 июня 2018, 09:30Добавить новость
администрация,город,наркотики,нарушение,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,реклама
В Нижнем Тагиле ужесточат борьбу с рекламой наркотиков. Также продолжат работу по ликвидации надписей на фасадах домов: к этому активнее будут подключать горожан.

На заседании в администрации города врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев сделал акцент на необходимости ужесточения борьбы с рекламой наркотиков в городе.

Также весомая помощь оказывается специалистами системы «Безопасный город». В 2018 году с помощью камер видеонаблюдения сотрудники полиции задержали шесть человек, подозреваемых в распространении наркотиков, передаёт телекомпания «Тагил-ТВ».

Специалисты сошлись во мнении, что закрашивание контактных данных на фасадах домов приносит лишь временный эффект. Тем не менее, работы в таком направлении будут продолжены. Этим активно занимаются представители управляющих компаний, волонтёры и тагильчане с активной гражданской позицией.

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