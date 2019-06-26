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#домахорошо
Бизнесмена, захламившего контейнерную площадку в Верхней Салде, будет искать полиция
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Бизнесмена, захламившего контейнерную площадку в Верхней Салде, будет искать полиция

Сегодня, 16:41ОбществоФото: Пресс-служба регоператора «Рифей»
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