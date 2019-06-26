Бизнесмена, захламившего контейнерную площадку в Верхней Салде, будет искать полиция

В компании уверены, что найти нарушителя и привлечь его к ответственности — в интересах всех жителей города. В городе уже зафиксирован ряд несанкционированных свалок во дворах: на глазах у местных жителей к площадке подъезжают машины и выгружают мусор в контейнеры. Часто это делают водители на брендированных газелях. Фотографии уже переданы в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.

Как отмечают в «Рифее», такое складирование мусора является нарушением закона и категорически запрещено. Все предприниматели обязаны заключить с регоператором договоры и вывозить мусор на специально отведённые места.