Бизнесмена, захламившего контейнерную площадку в Верхней Салде, будет искать полиция
Регоператор «Рифей» готовит заявление в полицию с требованием найти предпринимателя, захламившего контейнерную площадку в Верхней Салде.
В компании уверены, что найти нарушителя и привлечь его к ответственности — в интересах всех жителей города. В городе уже зафиксирован ряд несанкционированных свалок во дворах: на глазах у местных жителей к площадке подъезжают машины и выгружают мусор в контейнеры. Часто это делают водители на брендированных газелях. Фотографии уже переданы в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.
Как отмечают в «Рифее», такое складирование мусора является нарушением закона и категорически запрещено. Все предприниматели обязаны заключить с регоператором договоры и вывозить мусор на специально отведённые места.
Напомним, во время прямой линии президента РФ главе государства продемонстрировали фотографии неубранных контейнерных площадок. Владимир Путин поручил губернатору региона Евгению Куйвашеву разобраться с этой проблемой. В частности, жители Верхней Салды прислали фото захламлённой площадки по улице Карла Маркса, 25. Сообщение о несанкционированной свалке «Рифей» получил 18 июня — за день прямой линии — и ликвидировал нарушение до начала трансляции. Регоператор обеспечивает весь цикл обращения с ТКО для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 23 муниципалитетах Северного АПО-1 Свердловской области. Компания действует на основании соглашения с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области от 18 мая 2018 года. Срок действия соглашения — 9 лет и 7 месяцев.