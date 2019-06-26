Фонд Сколково получил от реализации продуктов “Россетям” более 700 млн рублей

Как сообщает издание «Новые известия» , «Россети» и фонд в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» разработали более сотни инновационных решений для повышения надежности энергосетевого комплекса.

Также 40 продуктов прошли испытания в условиях опытно-промышленной эксплуатации на сетевых объектах. Все они стали победителями закупочных процедур «Россетей».

Группа компания «Россети» разрабатывает и внедряет инновационные продукты, а также разрабатывает системы по упрощению закупочных процедур. В компании с 2014 года установлен стандарт внедрения высокотехнологичных систем. Кроме того, определен реестр апробированных инноваций, который позволяет проводить закупки дочерним компаниям ПАО «Россети» по упрощенным процедурам. Также в компании делают упор на сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса.