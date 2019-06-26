Мюзикл Навки "Руслан и Людмила" покажут зрителям в Турции

Навка отметила, что получила много восторженных отзывов от зрителей. Также некоторые из них отметили, что такое грандиозное шоу должны увидеть во всем мире. Таким образом, было решено отправиться на гастроли в Анталью. Выбор этого города не случаен, ведь 2019 год объявлен годом культуры и туризма между Россией и Турцией. Представление «Руслан и Людмила» - отличный способ познакомить турецкого зрителя с культурой России. В шоу присутствует фигурное катание, музыкальное сопровождение, а также произведение классической русской литературы. Тем более, подчеркнула Навка, имя Пушкино известно далеко за пределами России. Ледовое шоу, отметила она, прекрасный способ по-новому представить русский колорит.

Также она рассказала о теплом приеме с турецкой стороны. Специально для «Руслана и Людмилы» в парке Land of Legends возвлеи ледовой арену, площадь которой составляет две тысячи квадратных метров. Зрители в Анталье могут полностью погрузиться в атмосферу шоу и увидеть грандиозные спецэффекты, среди которых говорящая голова, 3D проекции, полеты актеров на бороде Черномора, фейерверки и пр.

В постановке участвуют такие знаменитые фигуристы, как пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, олимпийский чемпион Виктор Петренко, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и другие. В музыкальных партиях звучат голоса Киркорова (Черномор), Ани Лорак (Людмила) и Александра Панайотова (Руслан).