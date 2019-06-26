Познер пристыдил москвичей из-за пикетов у Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Сегодня, 10:27ОбществоФото: Официальный сайт Владимира Познера
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Телеведущий и журналист Владимир Познер считает, что москвичи должны были поддержать екатеринбуржцев во время пикетов против строительства Храма святой Екатерины на месте сквера, об этом он сообщил в эфире телеканала «Дождь».
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Журналист пояснил, что ради солидарности в обществе жители столицы России должны были выйти на акции протеста вместе со свердловчанами. Познер отметил, что, если ему дорог парк, он выходит и защищает его, как это сделали екатеринбуржцы.
В Москве-то никто не вышел по поводу этого сада. Хотя по идее должны были бы, резюмировал журналист.
По его мнению, современного обществу не хватает солидарности, а случай с пикетами в сквере — «история не об отстаивании конкретного сквера, а гораздо больше».
Напомним, что после акций протеста в Театральном сквере мэрия Екатеринбурга отказалась от идеи строительства храма на данном месте и предложила горожанам самим выбрать место под застройку.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей