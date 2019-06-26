Познер пристыдил москвичей из-за пикетов у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

Журналист пояснил, что ради солидарности в обществе жители столицы России должны были выйти на акции протеста вместе со свердловчанами. Познер отметил, что, если ему дорог парк, он выходит и защищает его, как это сделали екатеринбуржцы.

В Москве-то никто не вышел по поводу этого сада. Хотя по идее должны были бы, резюмировал журналист.

По его мнению, современного обществу не хватает солидарности, а случай с пикетами в сквере — «история не об отстаивании конкретного сквера, а гораздо больше».