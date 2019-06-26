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Познер пристыдил москвичей из-за пикетов у Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Pozner mirc

Познер пристыдил москвичей из-за пикетов у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

Сегодня, 10:27ОбществоФото: Официальный сайт Владимира Познера
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