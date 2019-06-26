Прокуратура и УФАС проверят сделку по продаже земли под главной баней Екатеринбурга
Сегодня, 13:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокурорская проверка организована по обращению депутатов гордумы Екатеринбурга, пишет «Джаст медиа».
Сюжеты: Екатеринбург
Депутаты считают, что участок земли, расположенный под легендарной екатеринбургской баней «Бодрость», продан по существенно заниженной цене — 6,5 миллиона рублей. Участок на улице Куйбышева, 42 был продан в прошлом году мэрией Екатеринбурга.
Экс-депутат Олег Хабибуллин, присутствовавший на заседании по этому вопросу, пояснил, что это не первый случай, когда муниципалитет распродает имущество по заниженной цене.
Бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписывал эти документы и за границу никуда не убежал. Его можно привлечь к ответственности!пояснил Хабибуллин.
Представитель прокуратуры заявил, что уже начата проверка, к которой привлечены следователи и УФАС.
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