Свердловчанка выиграла в лотерею восемь миллионов рублей
Сегодня, 15:11ОбществоФото: Пресс-служба Гослото
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Экономист уральского завода выиграла в лотерею 8,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Гослото».
Женщина из интереса купила в киоске один лотерейный билет тиража «Гослото «5 из 36». Числа, которые оказались счастливыми, это дни рождения домочадцев свердловчанки. Пока женщина не решила, как именно распорядится деньгами.
В мае этого года житель Нижнего Тагила также выиграл 8,1 миллиона рублей.
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