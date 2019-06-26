В Екатеринбурге чиновники отказали в пешеходном переходе из-за его небезопасности
Сегодня, 17:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбуржец Андрей Сергеев попросил районную администрацию установить у школы пешеходный переход. Чиновники ответили, что не могут этого сделать, так как зебра не дает «обоснованного чувства безопасности», сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Родитель обеспокоился тем, что рядом со школой нет пешеходного перехода. По словам мужчины, дети вынуждены идти по проезжей части.
С просьбой установить зебру отец обратился в администрацию Верх-Исетского района, где ему ответили, что «значительная часть пешеходов, выходя на обозначенный пешеходный переход, необоснованно считают себя в безопасности и неправильно оценивают дорожную обстановку».
Так, согласно статистике ГИБДД, каждый третий наезд на пешехода в Екатеринбурге происходит именно на пешеходном переходе. Учитывая изложенное, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» не планируется, говорится в ответе администрации.
Автоэксперт Дмитрий Ларионов признал, что данный ответ является «самым бредовым мотивом отказа».
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