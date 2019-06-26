В Екатеринбурге чиновники отказали в пешеходном переходе из-за его небезопасности

Родитель обеспокоился тем, что рядом со школой нет пешеходного перехода. По словам мужчины, дети вынуждены идти по проезжей части.

С просьбой установить зебру отец обратился в администрацию Верх-Исетского района, где ему ответили, что «значительная часть пешеходов, выходя на обозначенный пешеходный переход, необоснованно считают себя в безопасности и неправильно оценивают дорожную обстановку».

Так, согласно статистике ГИБДД, каждый третий наезд на пешехода в Екатеринбурге происходит именно на пешеходном переходе. Учитывая изложенное, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» не планируется, говорится в ответе администрации.