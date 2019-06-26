В Екатеринбурге продают «дворец» за 15 миллионов рублей

Один дом находится на улице Краснокамская, 88, общая площадь — 632,9 квадратных метра. Внутри он украшен лепниной с элементами позолоты. Продавец предлагает разместить в доме детский сад, кафе и даже казино.

Еще один похожий особняк продается на Уктусе. За него продавец планирует получить 19 миллионов рублей. Общая площадь здания — 667 квадратных метров. Дом внутри также украшен лепниной, интерьер выполнен в дворцовом стиле.