В Екатеринбурге рабочая группа утвердила площадки для строительства храма
Сегодня, 19:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге определили три площадки под строительство храма святой Екатерины, сообщает Е1.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Сегодня защитники сквера, депутаты и архитекторы исключили три позиции из списка возможных площадок для возведения храма. Осталось еще три, в их числе пустырь на Фурманова — Белинского, территория Приборостроительного завода и площадка на месте снесенной телебашни.
Пустырь на Фурманова-Белинского частично находится в федеральной собственности, часть Приборостроительного завода принадлежит УГМК, другая часть «Альфа-Банку».
Сегодня также участники группы хотели определить дату проведения опроса населения, однако рассмотрения этого вопроса было отложено.
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