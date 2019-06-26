В Екатеринбурге рабочая группа утвердила площадки для строительства храма

Сегодня защитники сквера, депутаты и архитекторы исключили три позиции из списка возможных площадок для возведения храма. Осталось еще три, в их числе пустырь на Фурманова — Белинского, территория Приборостроительного завода и площадка на месте снесенной телебашни.