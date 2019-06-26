В конгресс-холле Екатеринбурга появилась тайная комната для Владимира Путина

Владимир Путин будет проводить совещания в комнате №1. Организаторы заверили, что внутри находится всё необходимое для президента, но, журналисты отметили, что все комнаты конгресс-холла устроены одинаково: черные кресла и зеркальные столики между ними. Потому, по их мнению, что-то особенное в тайной комнате вряд ли появилось.

Изначально планировалось только девять помещений, но когда стало известно, что саммит GMIS-2019 пройдёт в Екатеринбурге, было принято решение расширить площадку проведения. Организаторы благоустроили 20 гектаров прилегающей территории, закупили оборудование, которое прописано в международных стандартах. Таким образом, для четырёх тысяч человек, которые после открытия разойдутся по секциям, готово 39 трансформируемых переговорок.