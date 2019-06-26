В Нижнем Тагиле появятся туристические маршруты для людей с ОВЗ
Сегодня, 07:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области появятся туристические маршруты для людей с ОВЗ, в программу вошли пять городов, среди которых — Нижний Тагил, сообщает ТАСС со ссылкой на директора регионального центра развития туризма Эльмиру Туканову.
Сюжеты: Нижний Тагил
Разработкой маршрутов займется Уральский государственный педагогический университет. Помимо Нижнего Тагила, в список включены Каменск-Уральский, Екатеринбург, Первоуральск и Невьянск. Специалисты посетят города, исследуют уровень доступности среды для людей с ОВЗ, посмотрят местные гостиницы, познакомятся с достопримечательностями и сформируют маршруты.
Разработка инклюзивных маршрутов должна завершиться в июле, затем предстоит пройти аттестацию у туроператоров и общественных организаций. Первые экскурсии на маршрутах появятся уже этой осенью.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей