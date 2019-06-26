В Нижнем Тагиле появятся туристические маршруты для людей с ОВЗ

Разработкой маршрутов займется Уральский государственный педагогический университет. Помимо Нижнего Тагила, в список включены Каменск-Уральский, Екатеринбург, Первоуральск и Невьянск. Специалисты посетят города, исследуют уровень доступности среды для людей с ОВЗ, посмотрят местные гостиницы, познакомятся с достопримечательностями и сформируют маршруты.

Разработка инклюзивных маршрутов должна завершиться в июле, затем предстоит пройти аттестацию у туроператоров и общественных организаций. Первые экскурсии на маршрутах появятся уже этой осенью.