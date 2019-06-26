Госдума РФ в первом чтении приняла проект о квотировании выбросов в Нижнем Тагиле

Эксперимент по квотированию выбросов пройдет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в 12 городах России: Нижнем Тагиле, Чите, Магнитогорске, Челябинске, Липецке, Братске, Новокузнецке, Омске, Норильске, Красноярске, Медногорске, Череповце.

Согласно законопроекту, Росприроднадзор замерит загрязнение воздуха в городах, а Роспотребнадзор проанализирует влияние вредных веществ на здоровье человека. После этого для каждого предприятия, загрязняющего атмосферу, определят квоту по выбросу вредных веществ.

Даже если у компаний не превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, все равно будут установлены те квоты, которые позволят заставить предприятия снизить выбросы в атмосферу, сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.