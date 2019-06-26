В Саратове ФСБ предотвратила теракт

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ФСБ в Саратове предотвратила теракт, который готовили члены «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Как сообщает ведомство, гражданин России приобрел вещества и предметы, необходимые для изготовления взрывного устройства, организовал в гараже лабораторию и вел приготовление к теракту. В гараже в ходе обыска также обнаружено огнестрельное оружие.
Мужчина действовал по указанию главарей террористической организации. Во время задержания он оказал сопротивление и был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело. В ходе спецоперации мирное население не пострадало.
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