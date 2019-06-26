В Свердловской области прокуратура проводит проверку из-за повреждения шасси самолета
Сегодня, 14:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по сообщению о повреждении колеса самолета «Аэрофлота» в Кольцово, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, что вылет рейса Екатеринбург-Москва отложили на час из-за пробитого колеса. На самолет были зарегистрированы 138 пассажиров, из них пятеро детей.
Организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, о лицензировании, о безопасности полетов,сообщают в прокуратуре.
В марте этого года рейс авиакомпании «Победа» также задержали в Кольцово из-за пробитых колес.
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