В Свердловской области прокуратура проводит проверку из-за повреждения шасси самолета

Напомним, что вылет рейса Екатеринбург-Москва отложили на час из-за пробитого колеса. На самолет были зарегистрированы 138 пассажиров, из них пятеро детей.

Организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, о лицензировании, о безопасности полетов,сообщают в прокуратуре.