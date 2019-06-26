В Верхней Салде местного жителя задержали за изготовление самодельного оружия
Сегодня, 23:09ОбществоФото: vsalde.ru
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Жителю Верхней Салды грозит до 5 лет лишения свободы за изготовление самодельного пистолета, сообщает новостной портал ВСалде. Детали для оружия мужчина изготовил на рабочем месте, там же хранил самоделку.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Самодельный пистолет, порох и пули обнаружили 17 мая сотрудники правоохранительных органов и служба безопасности корпорации ВСМПО-АВИСМА в инструментальном ящике одного из цехов. Владельцем оказался 27-летний работник завода, который планировал использовать самоделку для стрельбы по бутылкам на природе. Правда, пояснить то, как он планировал вынести оружие с территории предприятия, задержанный не смог.
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Экспертиза отнесла пистолет к категории самодельного гладкоствольного дульнозарядного оружия. Против жителя Верхней Салды возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия».
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