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#домахорошо
Общий выпускной в Нижнем Тагиле пройдёт 29 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Общий выпускной в Нижнем Тагиле пройдёт 29 июня

Сегодня, 15:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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