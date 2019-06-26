Общий выпускной в Нижнем Тагиле пройдёт 29 июня

Торжественное мероприятие состоится 29 июня в Нижнетагильском цирке. В нем примут участие тысяча выпускников одиннадцатых классов школ города. Среди приглашенных — трое учеников, набравших наивысшие баллы на ЕГЭ.

Город гордится 100-балльниками, которых подготовили педагоги школ № 61, 95, 75/42, Гимназии № 18, Гимназии № 86, Политехнической гимназии,подчеркнула начальник управления образования Татьяна Удинцева.

В этом году медали «За особые успехи в учении» получат 93 тагильчанина, среди них наибольшее число — выпускники школы № 32.