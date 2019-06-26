Общий выпускной в Нижнем Тагиле пройдёт 29 июня

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29 июня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручит медали «За особые успехи в учении» выпускникам одиннадцатых классов на общегородском выпускном, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Торжественное мероприятие состоится 29 июня в Нижнетагильском цирке. В нем примут участие тысяча выпускников одиннадцатых классов школ города. Среди приглашенных — трое учеников, набравших наивысшие баллы на ЕГЭ.
Город гордится 100-балльниками, которых подготовили педагоги школ № 61, 95, 75/42, Гимназии № 18, Гимназии № 86, Политехнической гимназии,подчеркнула начальник управления образования Татьяна Удинцева.
В этом году медали «За особые успехи в учении» получат 93 тагильчанина, среди них наибольшее число — выпускники школы № 32.
Вместе с ребятами торжественное мероприятие посетят педагоги, родители и ветераны педагогического труда. Для гостей подготовлена программа с участием цирковых артистов и множество сюрпризов.
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