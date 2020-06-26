«Духовные чада» схиигумена Сергия допустили возможность создания им своей церкви
Сторонники скандального схиигумена Сергия заявили о возможном создании им новой церкви, пишет Znak.
Называющие себя духовными чадами схиигумена, пришедшие сегодня на заседание церковного суда, чтобы поддержать своего наставника, заявили о возможности создания им новой церкви. Они вспомнили, что в начале XVII века была великая Смута, а потому возможно все.
То есть та церковь, которую Господь попустил, просуществовала до этого времени. Но долготерпение Божие тоже не безгранично. По воле Божией все это заканчивается и появляется что-то иное, — заявил мужчина, представившийся «рабом божьим» Виктором.
Мужчина приехал поддержать священника из Красноярска.
Собеседник считает, что идея о создании церкви не является расколом, а промыслом божьим.
Еще один последователь сравнил возможность создания новой церкви с открытием «частной пожарной охраны».
Все сторонники схиигумена заявили в один голос, что не отступятся, независимо от решения суда.
Сегодня в Екатеринбурге прошло очередное заседание епархиального суда по делу отца Сергия. Решение не было принято, так как сам Сергий не явился. Заседание было перенесено на 3 июля.
Причиной церковного суда стало то, что Екатеринбургская епархия не одобрила ролики, в которых отец Сергий проклял всех сторонников самоизоляции и призвал людей выходить на улицу. После его роликов схиигумену были запрещены проповеди. Кроме того, Сергия 7 июля ожидает мирской суд. Он обвиняется в распространении фейковой информации о коронавирусе.