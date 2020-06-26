«Духовные чада» схиигумена Сергия допустили возможность создания им своей церкви

Называющие себя духовными чадами схиигумена, пришедшие сегодня на заседание церковного суда, чтобы поддержать своего наставника, заявили о возможности создания им новой церкви. Они вспомнили, что в начале XVII века была великая Смута, а потому возможно все.

То есть та церковь, которую Господь попустил, просуществовала до этого времени. Но долготерпение Божие тоже не безгранично. По воле Божией все это заканчивается и появляется что-то иное, — заявил мужчина, представившийся «рабом божьим» Виктором.

Мужчина приехал поддержать священника из Красноярска.

Собеседник считает, что идея о создании церкви не является расколом, а промыслом божьим.

Еще один последователь сравнил возможность создания новой церкви с открытием «частной пожарной охраны».

Все сторонники схиигумена заявили в один голос, что не отступятся, независимо от решения суда.

Сегодня в Екатеринбурге прошло очередное заседание епархиального суда по делу отца Сергия. Решение не было принято, так как сам Сергий не явился. Заседание было перенесено на 3 июля.