Екатеринбуржцев с легкой формой COVID-19 будут помещать в четырехзвездочную гостиницу

Согласно условиям контракта, который был заключен с горздравом, в гостинице будет размещено 86 человек и каждый пациент будет находиться там в течение 14 дней.

Общая стоимость контракта составляет 7,2 миллиона рублей. Так, один день проживания стоит около шести тысяч рублей.

Гостиница «Октябрьская» имеет четыре звезды.

В горздраве порталу E1 сообщили, что это одна из пяти гостиниц для размещения пациентов с легкой или бессимптомной формой коронавируса. Еще четыре — «AVS Отель», «Рамада», «Московская горка» и база отдыха «Остров сокровищ».