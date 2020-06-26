Екатеринбуржцев с легкой формой COVID-19 будут помещать в четырехзвездочную гостиницу
Пациентов с легким течением коронавируса или без симптомов будут селить в еще одну гостиницу Екатеринбурга — «Октябрьскую», сообщает E1.
Согласно условиям контракта, который был заключен с горздравом, в гостинице будет размещено 86 человек и каждый пациент будет находиться там в течение 14 дней.
Общая стоимость контракта составляет 7,2 миллиона рублей. Так, один день проживания стоит около шести тысяч рублей.
Гостиница «Октябрьская» имеет четыре звезды.
В горздраве порталу E1 сообщили, что это одна из пяти гостиниц для размещения пациентов с легкой или бессимптомной формой коронавируса. Еще четыре — «AVS Отель», «Рамада», «Московская горка» и база отдыха «Остров сокровищ».
Ранее стало известно, что в больницах Екатеринбурга, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, практически отсутствуют свободные места. Тех, кому стало лучше, переводят в обсерваторы на долечивание.