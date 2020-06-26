Еще больше магазинов! Что разрешили свердловчанам на этой неделе?

В начале недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в очередной раз продлил режим ограничений, до 29 июня. Он отметил, что ежедневная статистика показывает снижение заболеваемости. Если так и продолжится, то он, возможно, ослабит режим повышенной готовности досрочно.

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил, что большая часть зараженных коронавирусом — это граждане в возрасте от 29 до 50 лет. Кроме того, согласно карте, предоставленной ведомством, в Свердловской области остались «свободными» от инфекции только окрестности села Таборы.

Сегодня, 26 июня, Куйвашев написал на своей странице в Instagram, что эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, так как выздоровевших за сутки в два раза больше заболевших. Глава региона разрешил работать магазинам площадью до 800 квадратных метров (на прошлой неделе открылись магазины площадью до 400 квадратных метров). Сегодня также разрешено открыться автошколам и библиотекам.

По итогам консультаций с экспертами здравоохранения и учеными я принял решение отменить ряд действующих ограничений. Считаю возможным разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров. Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов). Профессиональные спортивные клубы смогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах. При всем этом, я подчеркиваю, меры личной безопасности граждан, соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора являются обязательными. Контроль за их исполнением мы будем вести постоянно, написал Евгений Куйвашев.

Началось проведение первых ярмарок. Они разрешены при условии соблюдения всех требований безопасности. Так, одна уже прошла в Нижнем Тагиле в районе Ледового дворца, а вторая — в районе КДК «Современник». Кроме того, планируется приезд православной ярмарки 30 июня.

23 июня бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что его выписали из больницы после лечения от коронавируса.

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса

24 июня от инфекции скончался известный свердловский хирург Юрий Мансуров. Он длительное время находился в тяжелом состоянии, спасти его не удалось.

Был подтвержден коронавирус: в Екатеринбурге скончался хирург Юрий Мансуров

Стартовало голосование по поправкам в Конституцию. На участках обеспечена безопасность каждого голосующего. В частности, предоставляются маски, перчатки и ручки. Кроме того, предлагается обработать руки антисептиком.

В Нижнем Тагиле стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ

При этом тем, кто лечится от коронавируса, предлагается проголосовать в больницах, но для этого есть несколько условий.

Свердловчане с COVID-19 смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в больницах

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о доплатах медикам, которые трудятся в частных медучреждениях. Согласно ему, доплаты будут осуществляться каждый месяц, а перерасчет будет осуществлен с 1 апреля.

Евгений Куйвашев подписал указ о доплатах медикам частных клиник за работу с COVID-19

Лифтеры инфекционной больницы из Нижнего Тагила обратились к губернатору с вопросом, будут ли им доплаты за работу с больными коронавирусом. Они отметили, что согласно указу президента Владимира Путина, техническому персоналу полагается оплата за особые условия труда. Куйвашев объяснил, что тагильчане сослались на поручение о доплатах техперсоналу учреждений соцзащиты. Однако сказал, что подготовка указа для работающих в «красной зоне» уже подготавливается. Планируется, что перерасчет будет осуществлен с 16 марта.

Куйвашев пообещал лифтерам тагильской больницы оплатить «коронавирусную работу» потом

Скоро пройдет в Свердловской области сдача ЕГЭ. Для детей обеспечивается максимальная защита от инфекции. Как пройдет сдача для тагильских школьников узнало TagilCity.ru.

Маски, перчатки, металлоискатель. Как готовятся тагильские школы к ЕГЭ в пандемию?

Свердловская область находится на втором этапе снятия ограничений. На данный момент пока еще под запретом находится работа летних кафе, действует повсеместный масочный режим, а также закрыты детские сады, не считая дежурных групп.

Однако коэффициент распространения коронавируса составляет на сегодняшний день 0,85. По условиям, на втором этапе он должен быть не больше 0,8. Однако часть ограничений уже сняты.

Теперь осталось готовиться к третьему этапу. Согласно ему, коэффициент не должен быть выше 0,5, а наличие свободных коек должно составлять не меньше 50%. Кроме того, объем тестирования должен составлять не меньше 110 человек на 100 тысяч населения ежедневно.

Но по данным интерактивной карты выхода из самоизоляции, составленной оперштабом, Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений.При этом, по статистике отмечается снижение заболеваемости. Так, 20 июня оперативный штаб подтвердил 220 случаев заболевания, 21 июня — 207 случаев, 22 июня — 197, 23 июня — 182, 24 июня — 181. Однако в последние два дня число заболевших немного увеличилось. 25 июня июня подтверждено 192 случая и сегодня, 26 июня — 193. Общее число заболевших достигло 11 877 человек.

Несмотря на повышение числа заболевших в последние дни, все же отмечается, что больше половины из всех заболевших уже выздоровели. Так, от коронавируса вылечились 6786 человек.

Что касается смертности, то 20 июня было зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки. В тот день скончались пять человек. Кроме того, по четыре смерти зарегистрировано 23 и 24 июня. Три человека скончались за сутки на 25 июня. И по одному летальному случаю зафиксировано 21 и 22 июня. В общей сложности от инфекции скончались 85 человек.