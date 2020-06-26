Кастрюли менять – «Галамарт» штурмовать! Cкидки на кастрюли до 50%, вторая за рубль*

Старые вещи не просто захламляют квартиру (хотя и это тоже). Они отрицательно влияют и на психику владельцев, и на общую энергетику квартиры. Вот как ни крути, а не будет порядка в голове, пока есть беспорядок в доме! И вот эта старая кастрюля, которая смотрит на вас со своей полки вот уже которое десятилетие, надо признать: свой срок отслужила. С чистой совестью меняйте ее на новую!

«Ага, меняй, - фыркнут многие. – Денег, что ли, девать некуда, особенно после карантина этого». Вполне справедливое замечание: например, многие пенсионеры просто не могут себе позволить выкинуть на новую кастрюлю, скажем тысячу-полторы. И их можно понять.

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Но на самом деле, чтобы приобрести себе новенькие удобные вещи, вовсе не надо много денег: надо покупать там, где выгодно. А, например, новая посуда – совсем не баловство: еду-то в чем себе готовить, супы варить? Новая посуда – прежде всего, вопрос собственного комфорта и, в общем-то, да – предмет первой необходимости. «Галамарт» это хорошо понимает, а поэтому здесь всегда действуют самые низкие цены на товары для дома: в народном магазине можно купить и посуду по очень демократичной стоимости, и хозтовары, и бытовую технику, и текстиль… Да много, чего еще.

Фото: Галамарт

Причем низкие цены – это еще не все, ведь есть еще акции! И очень выгодные акции: так, с 26 по 30 июня кастрюли можно будет приобрести со скидками до 50%, оформив заказ на сайте. То есть, на самом деле, практически даром. А готовить в них – одно удовольствие: кастрюли отлично сохраняют ароматы и позволяют контролировать процесс приготовления. Словом, они не только кухню украсят, но и определенно жизнь проще сделают. Кстати, со скидками по этой акции можно также термокружки и термосы заказать.

А для тех, кто предпочитает именно зайти в магазин, чтобы, так сказать, посмотреть товар лицом, тоже есть акция! С 28 по 29 июня в магазинах «Галамарт» действует шикарное предложение на всю посуду: покупаете один предмет, а второй по меньшей стоимости будет вам стоить всего 1 рубль. Определенно – есть, где разгуляться!

Фото: Галамарт

Представьте, что вы каждый день готовите себе еду в старой кастрюле. Еда пригорает, вы злитесь, и все это происходит раз за разом. Ну и каким вкусом будут обладать эти блюда? Скажем точно – не очень хорошим, потому что негатив-то никуда не девается.

Существует поговорка, что разбить посуду – к счастью. Добавим к ней, что избавиться от старого хлама – тоже к счастью и благополучию. Ведь, пользуясь каждый день старыми вещами, мы тем самым программируем себя на бедность. Нет, так не пойдет. Очень важно, чтобы в доме была только та посуда, которая нам нравится и которая вызывает в нас приятные эмоции!

Фото: Галамарт

«Галамарт» в этом деле рад помочь: ведь комфорт наш, по большому счету, состоит из мелочей. А мелочи – это пользоваться удобными вещами: чтобы из пледов не лезли нитки, чтобы подушки были мягкими, чтобы в новой посуде готовить было легко и просто. Поэтому разнообразные скидки и акции в народном магазине действуют каждый день; ведь главное для него – довольные и счастливые покупатели. Изо дня в день.

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*Акция «Скидки до 50% на кастрюли и другую посуду» действует с 26 по 30 июня 2020 г.

*Подробности об акции «Скидки до 50% на кастрюли и другую посуду» можно узнать на официальном сайте "Галамарт"

*Акция «Второй товар за рубль» действует с 28 по 29 июня 2020 г.