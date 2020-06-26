Ксения Собчак прибыла на суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбурге

В ближайшее время должно начаться судебное заседание, на которое сам отец Сергий не пожелал приехать.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак планирует снять фильм о схиигумене Сергии. Ее журналист уже посетил Среднеуральский женский монастырь, в котором проповедует священник. Сергий дал разрешение на съемки, но сам сниматься в фильме отказался.