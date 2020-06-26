Ксения Собчак прибыла на суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбурге
Сегодня, 10:57ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Екатеринбург на церковный суд над схиигуменом Сергием, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В ближайшее время должно начаться судебное заседание, на которое сам отец Сергий не пожелал приехать.
Ранее стало известно, что Ксения Собчак планирует снять фильм о схиигумене Сергии. Ее журналист уже посетил Среднеуральский женский монастырь, в котором проповедует священник. Сергий дал разрешение на съемки, но сам сниматься в фильме отказался.
7 июля схиигумена ожидает заседание мирского суда. Суд Верхней Пышмы рассмотрит дело по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан) в отношении священника.
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