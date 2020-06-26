Куйвашев ответил на вопрос по поводу занижения статистики заболевших коронавирусом

Житель региона поставил под сомнение снижение статистики по заболеваемости коронавирусом. Он также утверждает, что не увидел никаких мер по предотвращению распространения инфекции. По информации в интернете, больницы переполнены, тестирование не осуществляется, а очереди на компьютерную томографию крайне большие.

Губернатор отметил, что с такими оценками следует быть осторожнее. На сегодняшний день ситуация улучшилась и регион находится на плато по коронавирусу. Это означает, что нагрузка на медиков сейчас остается большой. При этом область вышла на большой объем тестирования, что также влияет на количество выявляемых случаев заражения.

Я бы очень осторожен был в оценках ситуации. Да, она сегодня значительно лучше, чем, например, две недели назад. Но называть ее абсолютно благоприятной, говорить об устойчивой тенденции пока преждевременно, написал Евгений Куйвашев.