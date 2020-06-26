Мэр Нижнего Тагила заявил о возможном открытии двух загородных детских лагерей

Окончательное решение о начале их работы будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

Четыре загородных лагеря: «Золотой луг», «Антоновский», «Уральский огонек» и «Звездный», уже готовы начать летнюю оздоровительную кампанию, которая стартует со 2 июля.

Сегодня глава города посетил МАУ ДОК «Звездный». Директор ЗОЛ Галина Шарифуллина рассказала, как будут обеспечены комфорт и безопасность детей.

Сегодня глава города посетил МАУ ДОК «Звездный». Директор ЗОЛ Галина Шарифуллина рассказала, как будут обеспечены комфорт и безопасность детей. Так, в лагере установлено 40 рециркуляторов, 12 облучателей и приобретено 8,5 тысяч пар масок и такое же количество перчаток. Также лагерь обеспечен дезинфицирующими растворами, жидким мылом и антисептиками.

Так как по требованию санврачей необходимо соблюдать социальную дистанцию, количество детей в смене составит 130 человек вместо 260. Чтобы снизить риск возможного заражения, лагерь будет работать в режиме обсерватора. Сотрудникам нельзя будет покидать территорию, а к работе персонал будет доступен только после тестирования на коронавирус.

Иначе будет организована и работа с детьми. Так, занятий в кружках не будет. В приоритете — нахождение на свежем воздухе. Организацией досуга будут помимо вожатых и воспитателей заниматься четыре педагога физкультуры и два хореографа.

Кроме того юным тагильчанам будут доступны два футбольных поля, теннисный корт, волейбольная площадка, воркаут, качели, а также аттракционы для малышей.

Произведено обновление спортивного инвентаря. Так, детям будут доступны веломобили, самокаты, велосипеды и роликовые коньки.