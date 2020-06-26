Минобрнауки планирует сделать всероссийский онлайн-выпускной ежегодным праздником

Ранее Министерство образования решило провести выпускной в онлайн-формате для студентов российских вузов не 4 июля, а 27 июня. В этот же день пройдет и выпускной для школьников. Кроме того, традиционный праздник «Алые паруса» в этом году также состоится в режиме онлайн и его смогут посмотреть все желающие.