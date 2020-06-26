Минобрнауки планирует сделать всероссийский онлайн-выпускной ежегодным праздником
Сегодня, 14:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Минобрнауки РФ планирует сделать всероссийский онлайн-выпускной ежегодным праздником. Он будет проводиться дополнительно к обычным выпускным, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Глава министерства Валерий Фальков заявил, что это идея объединения. В этом году онлайн-формат обусловлен пандемией коронавируса.
Ранее Министерство образования решило провести выпускной в онлайн-формате для студентов российских вузов не 4 июля, а 27 июня. В этот же день пройдет и выпускной для школьников. Кроме того, традиционный праздник «Алые паруса» в этом году также состоится в режиме онлайн и его смогут посмотреть все желающие.
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