Население Ставропольского края сможет проголосовать бесконтактно на дому
Глава избирательной комиссии Ставрополья Евгений Демьянов во время своей пресс-конференции заявил, что в регионе организована процедура голосования по Конституции в бесконтактной форме.
Так, на утро четверга, 25 июня, избирательная комиссия края уже получила более 48 000 заявлений от россиян, желающих голосовать на дому. Демьянов также рассказал о самой процедуре.К решившим голосовать из дома гражданам приезжают члены избиркома в составе не менее четырех человек. Избиратели получают пакет для голосования, содержащий в себе бюллетень, одноразовую ручку, бланк заявления о желании проголосовать из дома, который также необходимо подписать, и антисептик для дезинфекции рук. Члены комиссии будут оставлять пакеты для голосования у дверей квартир вместе с ящиком для голосования.
По сообщению пишет pobeda26.ru, после надомного голосования заполненные бюллетени поместят в сейф-пакеты. Бумаги там останутся до первого июля, когда закроются все участки. Из ящиков в сейф-пакеты бюллетени переложат уже на участках на глазах у членов комиссии.
Россияне, выразившие желание голосовать на дому, должны сообщить об этом в участковые избирательные комиссии. Заявки можно направлять вплоть до 17.00 по московскому времени первого июля. Члены избиркомов станут принимать заявки в любом виде - письменном или устном, поданные лично или через третьих лиц, заверил Евгений Демьянов.Отметим, что активная фаза подготовки к голосованию длилась почти месяц. Избирательные комиссии по всей России с 9 по 19 июня тестировали оборудование для голосования.
На Ставрополье организацией голосования занимаются примерно 40 000 человек. В их число, кроме членов избиркомов, входят люди, дезинфицирующие помещения для голосования, измеряющие температуру у избирателей, водители, работающие на передвижных пунктах голосования.
За голосованием следят наблюдатели и полицейские. Последние охраняют 1 400 пунктов голосования.Всего в Ставропольском крае зарегистрировано около 1,9 миллиона избирателей. Каждому выдадут отдельный бюллетень с QR-кодом. Получить бумагу можно у членов выездной комиссии или у сотрудников региональных участков голосования.Так, до 21 июня избиратели имели возможность воспользоваться системой «Мобильный избиратель». На Ставрополье это сделали более 43 600 граждан.
Отметим, что через участковые избирательные комиссии люди подали свыше 30 000 заявлений, а через МФЦ - более 1 100. На портале госуслуг этой возможностью воспользовались свыше 11 300 россиян.