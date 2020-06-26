Председатель ЗакСо Свердловской области проголосовала по поправкам в Конституцию

После завершения голосования, она ответила на вопросы журналистов. Она пояснила, что поправки в Конституцию важны: и о защите суверенитета и территориальной целостности государства, и об охране семейных ценностей. Важны и остальные поправки.

Она отметила, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным над поправками работало много людей. По ее словам, Свердловская область является одним из наиболее активных регионов, участвовавших в обсуждении поправок с самого начала. Так, в Конституции присутствует ряд поправок, предложенных регионом.