Председатель ЗакСо Свердловской области проголосовала по поправкам в Конституцию
Сегодня председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина посетила один из избирательных участков и проголосовала досрочно по поправкам в Конституцию, сообщает «Областная газета».
После завершения голосования, она ответила на вопросы журналистов. Она пояснила, что поправки в Конституцию важны: и о защите суверенитета и территориальной целостности государства, и об охране семейных ценностей. Важны и остальные поправки.
Она отметила, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным над поправками работало много людей. По ее словам, Свердловская область является одним из наиболее активных регионов, участвовавших в обсуждении поправок с самого начала. Так, в Конституции присутствует ряд поправок, предложенных регионом.
Сегодня второй день проходит голосование по поправкам в Конституцию. В избирательной комиссии региона отмечают, что в первый день участки посетили 211 тысяч свердловчан. Это около 6% избирателей. Кроме того, вчера по поправкам в конституцию проголосовал Евгений Куйвашев, а сегодня утром в Нижнем Тагиле свой голос оставил депутат законодательного собрания Михаил Ершов.