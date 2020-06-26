«Промнасосинжинеринг» хочет отсудить у УВЗ в Нижнем Тагиле 4,5 миллиона рублей
Сегодня, 17:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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ООО «Промнасосинжинеринг» подал судебный иск к АО НПК «Уралвагонзавод» на 2,8 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно исковому заявлению, в сумму требований входит основная задолженность в размере 4,5 миллиона рублей и пени за период с 10 сентября 2018 года по 1 июня 2020 года — 1,2 миллиона рублей. Первое судебное заседание назначено на 5 августа.
В пресс-службе «Уралвагонзавода» суть исковых требований ООО «Промнасосинжинеринг» не пояснили и наличие задолженности не подтвердили.
В ответ на ваш запрос сообщаем, что исковое заявление в АО «НПК «Уралвагонзавод» на данный момент не поступило. Наличие задолженности перед ООО «Промнасосинжинеринг» не подтверждаем,сообщили на предприятии.
Напомним, ранее УВЗ подал иск к ООО «Трансмашпроекту» на 10 миллионов рублей в качестве взыскания задолженности по договору.
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