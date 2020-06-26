«Промнасосинжинеринг» хочет отсудить у УВЗ в Нижнем Тагиле 4,5 миллиона рублей

Согласно исковому заявлению, в сумму требований входит основная задолженность в размере 4,5 миллиона рублей и пени за период с 10 сентября 2018 года по 1 июня 2020 года — 1,2 миллиона рублей. Первое судебное заседание назначено на 5 августа.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» суть исковых требований ООО «Промнасосинжинеринг» не пояснили и наличие задолженности не подтвердили.

В ответ на ваш запрос сообщаем, что исковое заявление в АО «НПК «Уралвагонзавод» на данный момент не поступило. Наличие задолженности перед ООО «Промнасосинжинеринг» не подтверждаем,сообщили на предприятии.