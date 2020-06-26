Самоизоляция, день восемьдесят седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле
Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене ряда ограничений, завтра пройдут выпускные и День молодежи в онлайн-формате. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
Сегодня губернатор региона на своей странице в Instagram объявил, что ряд ограничений в Свердловской области будет снят.
Система здравоохранения региона работает уверенно, стабильно, имеет серьезный запас прочности.По итогам консультаций с экспертами здравоохранения и учеными я принял решение отменить ряд действующих ограничений.Считаю возможным разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров. Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов). Профессиональные спортивные клубы смогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах, написал Куйвашев.
Он отметил, что при этом обязательно должен соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование.
В Нижнем Тагиле число заболевших выросло до 502 человек. За прошедшие сутки было подтверждено 10 новых случаев заражения.
Приближается открытие смен для отдыха детей в загородных лагерях. Сейчас проводится проверка готовности их к открытию. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о том, что возможно будут открыты еще два лагеря, помимо четырех заявленных.
Завтра в Нижнем Тагиле пройдет празднование Дня молодежи. Однако оно будет проходить не в привычном формате, а онлайн. Все запланированные мероприятия были объединены в акцию «Попади в десятку!».
Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал» также предлагает отметить День молодежи в онлайн-формате. Участникам предлагается узнать об искусстве чаепития в начале XX века, научиться готовить напиток сегодняшнего дня и изучить дореволюционный гостиничный бизнес. Мероприятие стартует в 18.00 на странице музея во «Вконтакте».
Завтра у выпускников также будет праздник. В онлайн-формате пройдет всероссийский «Выпускной-2020». С 12.00 по московскому времени в группе Министерства просвещения во «Вконтакте» будут различные мероприятия. Выпускников поздравит президент РФ Владимир Путин, а также с 16.00 по местному времени речь произнесут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, а также прозвучат поздравления от педагогов школ и родителей выпускников.
Зоопарк «Лесная братва» на своей странице во «Вконтакте» заявил об открытии. Теперь можно посещать его без предварительной записи.
В Свердловской области число случаев заболевания коронавирусом за сутки составило 193 человека, а общее число достигло 11 877 человек. При этом количество выписанных из больниц по выздоровлению составило 290 человек, что в два раза выше. В общей сложности выздоровело 6786 человек. Кроме того, подтверждено три новых летальных случая. От инфекции скончались 85 человек.