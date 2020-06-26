Самоизоляция, день восемьдесят седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня губернатор региона на своей странице в Instagram объявил, что ряд ограничений в Свердловской области будет снят.

Система здравоохранения региона работает уверенно, стабильно, имеет серьезный запас прочности.По итогам консультаций с экспертами здравоохранения и учеными я принял решение отменить ряд действующих ограничений.Считаю возможным разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров. Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов). Профессиональные спортивные клубы смогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах, написал Куйвашев.

Он отметил, что при этом обязательно должен соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование.

В Нижнем Тагиле число заболевших выросло до 502 человек. За прошедшие сутки было подтверждено 10 новых случаев заражения.

Приближается открытие смен для отдыха детей в загородных лагерях. Сейчас проводится проверка готовности их к открытию. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о том, что возможно будут открыты еще два лагеря, помимо четырех заявленных.

Мэр Нижнего Тагила заявил о возможном открытии двух загородных детских лагерей

Завтра в Нижнем Тагиле пройдет празднование Дня молодежи. Однако оно будет проходить не в привычном формате, а онлайн. Все запланированные мероприятия были объединены в акцию «Попади в десятку!».

Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал» также предлагает отметить День молодежи в онлайн-формате. Участникам предлагается узнать об искусстве чаепития в начале XX века, научиться готовить напиток сегодняшнего дня и изучить дореволюционный гостиничный бизнес. Мероприятие стартует в 18.00 на странице музея во «Вконтакте».

Завтра у выпускников также будет праздник. В онлайн-формате пройдет всероссийский «Выпускной-2020». С 12.00 по московскому времени в группе Министерства просвещения во «Вконтакте» будут различные мероприятия. Выпускников поздравит президент РФ Владимир Путин, а также с 16.00 по местному времени речь произнесут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, а также прозвучат поздравления от педагогов школ и родителей выпускников.