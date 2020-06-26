Собчак посетила Среднеуральский монастырь для съемок фильма о схиигумене Сергии
Сегодня, 15:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Телеведущая Ксения Собчак побывала в Среднеуральском женском монастыре, где снимала фильм о скандальном схиигумене Сергии, сообщает URA.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Поначалу охрана монастыря не впускала ведущую внутрь, однако позже ей все же разрешили войти. Собчак отмечает, что считает ситуацию вокруг «монаха-раскольника» очень значимой общероссийской историей.
Ранее Екатеринбургская епархия не одобрила ролики, где схиигумен Сергий заявил о создании «электронного концлагеря Сатаны», проклял руководство РПЦ за то, что те закрыли во время пандемии храмы и выступил против первых лиц государства. После этого ему было запрещено проводить проповеди. Схиигумен не подчинился. В результате его ожидал епархиальный суд. Сегодня прошло очередное заседание суда, на которое священник не явился. Слушание было перенесено на третье июля.
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