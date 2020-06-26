Свыше 600 тысяч уральских семей получили «коронавирусные выплаты» на детей
Сегодня, 15:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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С начала апреля более 600 тысяч семей Свердловской области получили выплаты на детей до трех лет и от трех до 16 лет, общая сумма по которым составила почти девять миллиардов рублей. Об этом сообщает УПФР по региону.
Сюжеты: Коронавирус
Согласно указу президента России Владимира Путина, начиная с июля семьи дополнительно получат единовременные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.
Как известно, чтобы получить новые выплаты, не нужно снова обращаться с заявлением. Пенсионный фонд оформит и перечислит средства на основании уже имеющихся решений по выплатам.
При этом, те семьи, которые ранее не обратились по указанным выплатам, могут подать заявление до 30 сентября.
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