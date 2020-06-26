Свыше 600 тысяч уральских семей получили «коронавирусные выплаты» на детей

Согласно указу президента России Владимира Путина, начиная с июля семьи дополнительно получат единовременные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Как известно, чтобы получить новые выплаты, не нужно снова обращаться с заявлением. Пенсионный фонд оформит и перечислит средства на основании уже имеющихся решений по выплатам.