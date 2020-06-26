Тагильчанка нелегально продавала пиво в общественной бане на Старателе
Полиция Нижнего Тагила через Арбитражный суд привлекла к административной ответственности местную жительницу, которая торговала нелегальным пивом в общественной бане в поселке Старатель.
Согласно судебному решению, 16 января 2020 года сотрудники полиции зафиксировали в протоколе, что индивидуальный предприниматель осуществляет оборот разливного пива «Жигулевское» и «Бергауэр» в кегах без сопроводительных документов, подтверждающих легальность продукции.
После этого в отношении тагильчанки был составлен протокол об административном правонарушении и передан в Арбитражный суд. Ответчик заявила, что данные кеги ей не принадлежат, однако суд этот довод отклонил ввиду отсутствия доказательств.
По итогу суд удовлетворил исковые требования МУ МВД «Нижнетагильское» и привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности, заменив при этом штраф на предупреждение. Кроме того, нелегальная алкогольная продукция будет направлена на уничтожение.
Напомним, ранее стало известно, что владелец магазина «Овощи-фрукты» на улице Чайковского, 110 оштрафован на 50 тысяч рублей за незаконную продажу этилового спирта.