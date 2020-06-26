Триста полицейских следят за безопасностью во время голосования в Нижнем Тагиле

Особое внимание на инструктажах уделяется оперативному реагированию правоохранителей – в случаях несанкционированных акций. Помимо этого, полицейские занимаются мониторингом всех заявлений граждан о нарушениях избирательного законодательства.

По словам замначальника отдела охраны общественного порядка Нижнего Тагила подполковника полиции Александра Зверева, на участках действует контрольно-пропускной режим, а у каждого стража порядка есть ручной металлодетектор.

Контролем избирательных участков занимаются и руководители МУ МВД России «Нижнетагильское».