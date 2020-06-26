Триста полицейских следят за безопасностью во время голосования в Нижнем Тагиле
Сегодня, 23:00ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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С 25 июня по первое июля ежедневно около трёх сотен сотрудников полиции будут контролировать соблюдение общественного порядка на избирательных участках в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-группа ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил, Конституция 2020
Особое внимание на инструктажах уделяется оперативному реагированию правоохранителей – в случаях несанкционированных акций. Помимо этого, полицейские занимаются мониторингом всех заявлений граждан о нарушениях избирательного законодательства.
По словам замначальника отдела охраны общественного порядка Нижнего Тагила подполковника полиции Александра Зверева, на участках действует контрольно-пропускной режим, а у каждого стража порядка есть ручной металлодетектор.
Контролем избирательных участков занимаются и руководители МУ МВД России «Нижнетагильское».
Полицейские обращаются к тагильчанам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения избирательного законодательства по телефонам 97-70-02 или 02.
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