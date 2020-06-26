В Екатеринбурге ищут «рабочих завода» для массовки в клип группы «Мумий Тролль»

Для массовки требуются люди в возрасте от 45 до 65 лет, которые исполнят роль рабочих завода. Основная часть видео будет сниматься в Карабаше Челябинской области.

Возможно, часть актеров будет взята среди местных жителей, а остальные — из Екатеринбурга. Сама группа будет для съемок ездить в Карабаш на автобусе, на котором будут подвозить и актеров.

Планируется снимать клип на песню группы из нового альбома, но пока что название трека не разглашается.

По причине пандемии коронавируса и закрытия границ, вероятно, лидер группы Илья Лагутенко не будет принимать участие в съемках, так как он находится в Лос-Анджелесе. Возможно его будут снимать отдельно и уже во время монтажа добавят в клип. Либо музыканта в видео не будет.