В Екатеринбурге ищут «рабочих завода» для массовки в клип группы «Мумий Тролль»
Рок-группа «Мумий тролль» прибудет на Урал для съемок клипа. Съемки будет вести команда Red Pepper Film. На данный момент команда ищут актеров для массовых сцен, сообщает E1.
Для массовки требуются люди в возрасте от 45 до 65 лет, которые исполнят роль рабочих завода. Основная часть видео будет сниматься в Карабаше Челябинской области.
Возможно, часть актеров будет взята среди местных жителей, а остальные — из Екатеринбурга. Сама группа будет для съемок ездить в Карабаш на автобусе, на котором будут подвозить и актеров.
Планируется снимать клип на песню группы из нового альбома, но пока что название трека не разглашается.
По причине пандемии коронавируса и закрытия границ, вероятно, лидер группы Илья Лагутенко не будет принимать участие в съемках, так как он находится в Лос-Анджелесе. Возможно его будут снимать отдельно и уже во время монтажа добавят в клип. Либо музыканта в видео не будет.
Клип будет иметь сюжетную линию, героев, а музыка будет наложена в качестве саундтрека.