В Екатеринбурге на похороны скончавшегося от COVID-19 хирурга не пришли чиновники

По словам источников издания, на то были уважительные причины. Собеседник уточнил, что Цветков был на коллегии министерства здравоохранения России. Мероприятие проходило в формате видеоконференции и началось в 12.00. Прудков в это время находился на совещании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.