В Екатеринбурге на похороны скончавшегося от COVID-19 хирурга не пришли чиновники
Сегодня, 17:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Минздрава Свердловской области Андрей Цветков и главврач больницы № 40 Екатеринбурга Александр Прудков не смогли присутствовать на прощании с хирургом Юрием Мансуровым, скончавшимся от коронавируса, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам источников издания, на то были уважительные причины. Собеседник уточнил, что Цветков был на коллегии министерства здравоохранения России. Мероприятие проходило в формате видеоконференции и началось в 12.00. Прудков в это время находился на совещании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
При этом с заведующим пришли попрощаться его коллеги, а также знаменитые личности Екатеринбурга.
Ранее стало известно, что Юрий Мансуров заразился коронавирусом на работе. Длительное время он находился в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.
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