В Екатеринбурге протестующие добились изменения проекта реконструкции парка
Сегодня, 10:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Вчера, 25 июня, в Екатеринбурге представители администрации города в очередной раз встретились с общественниками для обсуждения реконструкции парка XXII Партсъезда, сообщает пресс-служба администрации города.
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На обсуждении также присутствовали представители подрядной организации, реконструирующей парк за Дворцом Молодежи.
В ходе обсуждения участники встречи пришли к соглашению. Было решено, что проект должен предусматривать сохранение и увеличение зелёного массива парка, не перегружать свободную территорию объектами развлечений, а также установку дополнительных мачт освещения и световых порталов, для обеспечения безопасности горожан.
Ранее протестующие уже проводили встречу с администрацией Екатеринбурга, на которой просили сохранить деревья и убрать лишние объекты с территории парка.
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