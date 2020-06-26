В Екатеринбурге протестующие добились изменения проекта реконструкции парка

В ходе обсуждения участники встречи пришли к соглашению. Было решено, что проект должен предусматривать сохранение и увеличение зелёного массива парка, не перегружать свободную территорию объектами развлечений, а также установку дополнительных мачт освещения и световых порталов, для обеспечения безопасности горожан.