В Екатеринбурге СК проверит школу после сообщения о травле одного из учеников
Сегодня, 12:52ОбществоФото: пресс-служба следственного комитета по Свердловской области
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Следственный комитет организовал доследственную проверку по информации о возможной «травле», сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.
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На данный момент выясняются обстоятельства ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что родительница отказалась платить школьные «поборы», после чего к её сыну резко ухудшилось отношение в школе. Со слов матери, доходило даже до физического насилия со стороны учителей. Требуя внимания со стороны правоохранителей, мать объявила голодовку.
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