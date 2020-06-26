В Екатеринбурге СК проверит школу после сообщения о травле одного из учеников

Напомним, что родительница отказалась платить школьные «поборы», после чего к её сыну резко ухудшилось отношение в школе. Со слов матери, доходило даже до физического насилия со стороны учителей. Требуя внимания со стороны правоохранителей, мать объявила голодовку.